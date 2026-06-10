Calciomercato Lazio | Pazza idea Duran: a Formello studiano il colpo

CALCIOMERCATO LAZIO - In casa Lazio sembrerebbe iniziare a muoversi qualcosa sul fronte mercato. Oltre al sogno Santiago Gimenez, di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni, alla lista della dirigenza si sarebbe aggiunto anche quello di Jhon Duran.

DURAN - Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la società biancoceleste in queste ore avrebbe chiesto informazioni all'Al Nassr per il trasferimento dell'attaccante classe 2003. Di nazionalità colombiana, a nella scorsa stagione Duran è stato mandato prima in prestito al Fenerbahce e, da febbraio, allo Zenit. Tra Turchia e Russia ha giocato 30 partite segnando 7 gol e servendo 3 assist, con prestazioni ben distanti da quelle che aveva messo in mostrta giovanissimo con la maglia dell'Aston Villa, quando per 70 milioni di euro era stato acquistato dal club saudita.

L'AL NASSR APRE AL PRESTITO - Stando a quanto scrive Pedullà, per Duran l'Al Nassr sarebbe disposto ad aprire a un altro prestito. Alla Lazio le sue caratteristiche sembrerebbero piacere, ma i biancocelesti non sono l'unico club che si sarebbe messo sulle sue tracce. A rendere complicata l'operazione è l'ingaggio del giocatore, superiore ai 10 milioni di euro all'anno, decisamente al di sopra delle possibilità. Per fa sì che il trasferimento vada a buon fine servirebbe, quindi, un'importante partecipazione da parte dell'Al Nassr.