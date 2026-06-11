Lazio, Cataldi salta l’inizio del ritiro? Le ultime sulle sue codizioni
11.06.2026 10:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Potrebbe iniziare senza Danilo Cataldi il ritiro della prima Lazio di Rino Gattuso. Il centrocampista biancoceleste, infatti, è ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione per cercare di risolvere i problemi di pubalgia.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Cataldi a oggi non è sicuro di poter iniziare la preparazione con il resto dei compagni.
C’è la possibilità che il prodotto del vivaio della Lazio possa aver bisogno di qualche giorno in più per recuperare la condizione dopo l’operazione di Barcellona e che quindi inizialmente sia costretto a lavorare a parte e non agli ordini di Gattuso.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.