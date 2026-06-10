Calciomercato Lazio | Proposto Jimenez. In ballo un possibile scambio
CALCIOMERCATO LAZIO - Proposta dall'Inghilterra. Arriva direttamente dal Bournemouth: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, alla Lazio sarebbe stato offerto l'ex Milan Alex Jimenez. L'affare è legato al cartellino di Mandas, in prestito alle Cherries dallo scorso gennaio. Il portiere greco non ha fatto nemmeno una presenza da quando è arrivato, ma il club inglese vorrebbe comunque trattare sul possibile trasferimento a titolo definitivo (nell'accordo è presente un diritto di riscatto). Al momento da Formello non avrebbero risposto al possibile scambio. Come vi avevamo raccontato, la società biancoceleste vorrebbe tenere il classe 2001 come titolare tra i pali per la prossima stagione, con Motta come secondo (Provedel è in uscita, direzione Inter).