Calciomercato Lazio | Non solo Asp: tutti i nomi sul taccuino di Fabiani

11.06.2026 10:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Non solo Asp: tutti i nomi sul taccuino di Fabiani

RASSEGNA STAMPA - L'obiettivo della Lazio è quello di ringiovanire la rosa e, soprattutto, farlo con attenzione visto le limitate risorse economiche a disposizione. Oltre al nome di Jonathan Asp Lensen, rimbalzato fortemente negli ultimi giorni, tra i profili monitorati c'è anche Isak Bjerkebo, esterno offensivo del Sirius nato nel 2003. Lo svedese sta vivendo una stagione da protagonista, con 9 gol e 2 assist nelle prime 10 giornate di campionato, numeri che lo hanno portato al comando della classifica marcatori.

La strategia della Lazio è chiara: ringiovanire una rosa che nella scorsa stagione aveva una delle età medie più elevate della Serie A, con 27,7 anni, quarta soltanto dietro Napoli, Cremonese e Inter. Un dato che collocava i biancocelesti tra le squadre più "anziane" anche a livello europeo. Per questo motivo la ricerca di giovani talenti coinvolge tutti i reparti. In difesa piacciono Diego Coppola del Brighton, Fabio Chiarodia del Borussia Mönchengladbach e Lautaro Rivero del River Plate.

In attacco, invece, resta una suggestione quasi proibitiva Jhon Duran: l'ex Aston Villa è stato acquistato dall'Al Nassr per oltre 70 milioni di euro e percepisce un ingaggio da circa 10 milioni a stagione. Come spiega il Corriere dello Sport, sarebbe un'operazione possibile solo attraverso un prestito con parte dello stipendio coperta dal club saudita, scenario che al momento appare estremamente complicato.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.