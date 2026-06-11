Calciomercato Lazio | Fabiani punta Asp, ma occhio a Przyborek

RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda al futuro e punta con decisione sui giovani. Tra obiettivi concreti e suggestioni di mercato, il direttore sportivo Angelo Fabiani è chiamato a una doppia missione: rinforzare la rosa e abbassarne l'età media. Un compito tutt'altro che semplice, soprattutto considerando le limitate risorse economiche a disposizione e la necessità di finanziare eventuali acquisti attraverso le cessioni.

Come scrive il Corriere dello Sport, l'ultimo nome finito sul taccuino biancoceleste è quello di Jonathan Asp Jensen, talento danese classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco. Nell'ultima stagione il giovane fantasista ha giocato in prestito al Grasshopper, in Svizzera, dove ha trovato continuità e spazio per mettersi in mostra. Trequartista naturale, può agire anche da esterno offensivo, soprattutto sulla corsia sinistra, mentre in passato è stato impiegato persino come mezzala.

Le qualità non gli mancano: dribbling, tecnica e un buon feeling con il gol. La Lazio spera di sfruttare gli ottimi rapporti sia con il suo entourage, lo stesso che cura gli interessi di Isaksen e Provstgaard, sia con il Bayern Monaco, con cui aveva già collaborato nell'operazione che portò Arijon Ibrahimovic a Formello nel gennaio 2025.

Asp Jensen, inoltre, condivide il percorso di crescita di alcuni connazionali già presenti nell'ambiente biancoceleste: è cresciuto infatti tra Vejle e Midtjylland, gli stessi club che hanno contribuito alla formazione rispettivamente di Provstgaard e Isaksen. Un fattore che potrebbe facilitare il suo inserimento in caso di trasferimento.

La Lazio, però, dovrà valutare attentamente la situazione. Nello stesso ruolo, infatti, a gennaio è arrivato anche il polacco Przyborek, classe 2007, che nella scorsa stagione ha trovato spazio soltanto nell'ultima giornata di campionato. Asp Jensen resta comunque una pista concreta: ha un contratto con il Bayern fino al 2028 e potrebbe lasciare nuovamente Monaco in prestito. Il suo cartellino viene valutato intorno ai 5 milioni di euro.