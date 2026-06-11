"Lotito - tifosi, pace fatta": l'assurdo titolo di Sport Mediaset - FOTO
11.06.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Il clima nell'ambiente Lazio è rovente. C'è una frattura insanabile tra i tifosi della Lazio e Lotito, resa ancor più profonda dalla lettera scritta dal presidente sulle colonne de Il Messaggero. In risposta il tifo organizzato, più in contestazione di prima, ha confermato la propria presa di posizione a partire dagli abbonamenti allo stadio (qui il testo del comunicato).
Per qualcuno, però, la situazione sembra essere diversa. "Lotito - tifosi, pace fatta", è stato scritto nell'ultimo servizio di Sport Mediaset. Una visione totalmente distorta di quello che è il momento attuale nella Capitale biancoceleste, dove proprio le recenti parole del presidente hanno fatto arrabbiare ancora di più il popolo della Lazio. Altro che pace.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.