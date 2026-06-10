Lazio, il titolo vola in Borsa. In arrivo comunicazioni di Lotito? Le voci
10.06.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Il titolo della Lazio vola in Borsa. A raccontarlo è Calcio e Finanza: fin qui il club ha guadagnato poco più del 5% a Piazza Affari e ha raggiunto quota 1,64 euro per azione, un risultato mai ottenuto negli ultimi cinque anni (era successo solo a dicembre 2020(. L'articolo sottolinea che nell'ambiente romano, soprattutto quello di stampo politico-istituzionale, stanno circolando alcune voci secondo le quali il presidente Lotito dovrebbe effettuare una comunicazione entro la settimana a Borse chiuse. C'è attesa, quindi, per capire cosa sta succedendo intorno alla società e se il patron si esprimerà davvero a riguardo.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.