Calciomercato Lazio | Gimenez e Duran, costi alti e piste quasi impossibili

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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Ci sarà da fare i conti con il mercato a saldo zero, ma nei confronti andati in scena a Formello Rino Gattuso ha fatto presente alla società come una delle priorità per la prossima stagione della Lazio sia quella di comprare un ataccante in grado di garantire gol.

Al netto dell’obbligo di cedere almeno uno tra Dia e Noslin prima di eventualmente acquistare e della richiesta del club di valutare Ratkov, sono diversi i nomi già accostati in tal senso alla Lazio. E alcuni sono difficili o quasi impossibili da raggiungere. Fanno parte di questo gruppo sia Santiago Gimenez che Jhon Duran.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, Gimenez potrebbe diventare un’opzione solo se il Milan dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto, ma ci sarebbe poi comunque da affrontare il tema legato all’ingaggio. Quello che invece è il principale ostacolo per Duran: è stato proposto, ma l’Al Nassr - che lo aveva acquistato per 70 milioni - dovrebbe partecipare in modo importante all’ingaggio, che in Arabia Saudita si aggira per l’attaccante intorno ai 10 milioni. Cifre fuori da ogni contesto per la Lazio.