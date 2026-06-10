Calciomercato Lazio | Rovella obiettivo di Chivu. Ma in Premier...

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Rovella resta alla Lazio? Sì, ma solo se dal mercato non arriveranno offerte che potrebbero farlo vacillare. Si parla di big, ovviamente, di squadre che possano garantirgli un futuro decisamente più ambizioso di quello che vede oggi nella Lazio. E già questa è una notizia. Fino a un anno fa, come sottolinea l'edizione odierna del Messaggero, Nicolò Rovella si sarebbe incatenato ai cancelli di Formello pur di indossare i colori biancocelesti. Oggi qualcosa è cambiato. La società distante, il crollo sportivo, la fuga di molti suoi compagni, anche legati alla Lazio come Romagnoli. Elementi che hanno spinto Rovella a rivalutare il suo futuro e a rinunciare, se dovesse esserci l'occasione, al sogno di vestire per sempre la maglia della Lazio.

INTER - A proposito di occasioni, potrebbero non mancare. Stando a quanto riporta il quotidiano, infatti, Nicolò Rovella è ancora un obiettivo dell'Inter. Un anno fa Cristian Chivu lo aveva chiesto alla dirigenza quando c'era il sentore di un addio di Calhanoglu. A distanza di una stagione il ritorno del Fenerbahce sul centrocampista turco ha riproposto una situazione analoga e il tecnico rumeno sarebbe pronto a chiedere a Marotta e Ausilio di intavolare una nuova trattativa con la Lazio per il numero 6 di Gattuso.

PREMIER LEAGUE - L'Inter, però, non è l'unica squadra che potrebbe muoversi per Rovella. Il centrocampista classe 2001 piace anche all'estero, in particolar modo in Premier League. Sono molte le squadre inglesi che potrebbero muoversi per convincere Lotito a cedere l'ex Juve e, come insegnando i casi di Tchaouna e Rovella, potrebbero farlo mettendo sul piatto cifre particolarmente succulenti per una società che ha bisogno di liquidità.