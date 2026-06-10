Calciomercato Lazio | Gattuso ci punta, ma Rovella lo avvisa: potrebbe partire

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CALCIOMERCATO LAZIO - In casa Lazio oggi c'è una certezza: in pochi son contenti di restare con indosso il biancoceleste. Vuoi per il contesto complicato, vuoi per la scarsa attenzione di Lotito al club, vuoi per un futuro non ambizioso, oggi i calciatori presenti in rosa si guardano intorno e valutano della alternative. I primi pronti a dire addio, poi, sono quelli che la Lazio ce l'hanno cucita sul cuore. Romagnoli andrà in Qatar, Pellegrini è stato messo alla porta dalla società, Cataldi è in scadenza di contratto e Rovella non è certo di voler restare. Proprio quest'ultimo sarà un tema cruciale delle prossime setimen.

ROVELLA NON E' CERTO DI RESTARE - Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, durante le telefonate con Gattuso, Nicolò Rovella ha subito messo in chiaro le cose: è pronto a restare, ma se dovesse arrivare l'offerta di una big la prenderà in considerazione. Non si incatenerà a Formello come avrebbe fatto fino a qualche mese fa. Dal canto suo 'Ringhio' ha cercato di convincerlo in ogni modo, promettendogli anche un ruolo centrale all'interno della sua Lazio. La stima che Gattuso prova nei confronti di Rovella ha origine un anno fa, quando lo aveva convocato a settembre per gli impegni della Nazionale e spera che questa possa bastare come motivazione per spingerlo a sposare ancora una volta la causa Lazio.

INTER E PREMIER SU ROVELLA - I gradimenti per Rovella, però, non mancano. Chivu lo voleva un anno all'Inter fa quando Calhanoglu era vicino all'addio. Lo rivorrebbe oggi trovandosi in una situazione analoga. Poi ci sono le piste estere, soprattutto in Premier dove il numero 6 della Lazio potrebbe avere un mercato economicamente interessante anche per la società biancoceleste. Le operazioni Tchaouna e Castellanos ne sono la conferma. Nei prossimi giorni, secondo il quotidiano, Giuseppe Riso farà un punto con Lotito per definire la situazione. Sul tavolo ci sarà il futuro di Rovella e quello di Pellegrini, altro suo assistito che la Lazio vorrebbe cedere per il peso del suo ingaggio.