Atalanta, Sarri atteso a Bergamo: ecco quando può arrivare l'ufficialità
10.06.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A breve inizierà a tutti gli effetti la nuova avventura di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo l'addio alla Lazio si attende il suo arrivo a Bergamo, anche a seguito dell'esonero ormai ufficiale di Raffaele Palladino. Il Comandante arriverà in città nei prossimi giorni (entro la fine di questa settimana) insieme al suo staff per firmare l'accordo. A quel punto partirà davvero la sua esperienza in nerazzurro, con il diesse Giuntoli al suo fianco.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.