PRIMAVERA | Lazio, Bordoni richiesto in Serie B: due squadre su di lui

10.06.2026 15:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
PRIMAVERA | Lazio, Bordoni richiesto in Serie B: due squadre su di lui

Tommaso Bardoni lascerà la Lazio. Alla scadenza del suo contratto, il difensore classe 20006, che ha passato gli ultimi anni in Primavera, andrà a giocare lontano da Formello. Probabilmente il suo futuro sarà in Serie B visto che ci sono già alcune squadre interessate. Come riportato da Mondo Primavera, sarebbero due nello specifico: una in particolare sarebbe il neopromosso Vicenza, che l'avrebbe inserito nella lista dei possibili nuovi innesti per il reparto arretrato. 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.