Lazio, senti Oddi: "Rischio di incappare in una stagione difficilissima"
Nel consueto intervento a Radiosei l'ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha analizzato la questione della protesta dei tifosi che, hanno deciso, di non sottoscrivere nessun abbonamento in vista della prossima stagione.
“Che il tifoso non vada allo stadio ormai sembra una cosa normale ma non lo è per niente. Il tifoso laziale c’è sempre stato, è sempre intervenuto nei momenti difficili. Ora il presidente Lotito gli dimostra di continuo delle negatività quindi mi permetto di dirgli di fare un incontro con i tifosi per mettere fine alla loro assenza allo stadio. Mi auguro che il presidente riesca a parlare con loro".
"Senza i tifosi non ci sarebbero le squadre, andare ora a vedere la Lazio ti fa sentire male. Senza tifosi non si va da nessuna parte".
"Se la Lazio rischia di incappare in una stagione ancora più difficile di questa? Sì, vedi la Fiorentina. Ora se non sei preparato rischi grosso. Mi auguro si faccia una squadra che possa dare qualche soddisfazione”.
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