Lazio, Gattuso e Gascoigne: quella strana coppia in terra scozzese

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RASSEGNA STAMPA - Forse non tutti lo sanno, ma se c'è un punto di contatto tra Gattuso e la Lazio nella loro storia quello ha un nome e un cognome: Paul Gascoigne. Il leggendario e folle centrocampista inglese che vestì la maglia biancoceleste tra il 1992 e il 1995, come ricorda il Corriere dello Sport, fu anche compagno di 'Ringhio' quando quest'ultimo era solo un giovane giocatore in rampa di lancio, alla sua prima esperienza estera. I due, infatti, condivisero reparto e spogliatoio nella stagione 1997/1998 quando vestivano la maglia dei Rangers.

CHE COPPIA - Quell'anno Gazza ritrovò brillantezza e continuità segnando 14 reti in 28 partite nel campionato scozzese, affiancato da un motore continuo e senza freni come Gattuso che concluse l'annata con 29 apparizioni e 3 reti (la stagione realizzativamente parlando migliore della sua carriera insieme alla 2004/2005 con il Milan).

LO SCHERZO DI GAZZA - Ovviamente Rino fu spesso anche vittima degli scherzi di Gascoigne. Tra le pagine del quotidiano viene ricordato quando Gazza gli fece spendere una fortuna per rispettare il dress code imposto dalla società in un negozio affiliato. Gattuso, ancora molto giovane, si presentà in sede preoccupato per la cifra da dover saldare, ma quando arrivò gli venne comunicato che era stato tutto già pagato dall'inglese.