Calciomercato Lazio | Dalla Danimarca: "Nel mirino un talento del Bayern Monaco"
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome per il futuro della Lazio. La linea è sempre la stessa: si guarda a giovani di prospettiva per ringiovanire la rosa e ripartire. In Danimarca sono sicuri: la società biancoceleste sarebbe in trattativa con il Bayern Monaco per acquistare Jonathan Asp. Come riportato dal portale Bold, infatti, ci sarebbero già stati dei primi contatti positivi tra le parti.
Si tratta di un trequartista danese, classe 2006. Ha passato l'ultima stagione in prestito al Grasshoppers, in Svizzera, dove ha segnato 9 gol e servito 6 assist in 40 partite giocate. Adesso potrebbe continuare la sua carriera proprio a Formello. Per lui però la concorrenza è lunga: hanno chiesto informazioni anche club in Germania, Francia, Inghilterra e Svizzera.