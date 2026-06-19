Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Interesse per Ghedjemis del Frosinone"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome dalla Germania. Il portale tedesco fussballeuropa.com è sicuro: la Lazio sarebbe interessata a Fares Ghedjemis del Frosinone. Su di lui ci sono anche altre squadre europee e italiane, tra cui il Borussia Dortmund, il Monaco e l'Atalanta: tutte lo starebbero seguendo da tempo e in particolare negli ultimi giorni ai Mondiali 2026, dove gioca con l'Algeria.

Nell'ultima stagione il suo apporto è stato fondamentale per la promozione in Serie A dei gialloblù. In totale, infatti, ha collezionato 15 gol e 3 assist in 38 partite (3.099 minuti) da esterno destro. Il Frosinone non avrebbe intenzione di lasciarlo partire per meno di 20 milioni di euro. In quella posizione la Lazio ha sia Cancellieri che Isaksen: il primo, però, probabilmente andrà via in estate.