Ex Lazio | De Vrij verso l'addio all'Inter: ecco dove può andare

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L'avventura in nerazzurro di Stefan De Vrij è ai titoli di coda. Il difensore dell'Inter ha il contratto in scadenza a fine giugno e senza rinnovo è pronto a lasciare l'Italia. Seconndo quanto riportato da Matteo Moretto, l'ex Lazio sarebbe finito nel mirino del Panathinaikos, che avrebbe già presentato un'offerta scritta al giocatore.

De Vrij sta rfilettendo su dove continuare la propria carriera, ma è intrigato dall'offerta del club e dalla possibilità di andare a vivere in Grecia. Nei prossimi giorni l'olandese scioglierà le riserve sul proprio futuro che, con ogni probabilità, sarà lontano da Milano.