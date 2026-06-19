Lazio, Capezzone: “Proposto confronto a Lotito, ma niente. Zero fondi poi investe in Calabria?”
RASSEGNA STAMPA - Nell’editoriale del direttore de Il Tempo Daniele Capezzone per presentare la nuova iniziativa del quotidiano, “Laziale alza la voce”, viene svelato come anche il presidente della Lazio sia stato invitato a partecipare alla discussione, senza però ottenere nessuna risposta da Lotito: “Non ce ne voglia il presidente Lotito, a cui abbiamo pubblicamente e privatamente confermato (invano, però) la nostra disponibilità a confrontarci con lui”.
“Da mesi (ricordate la domanda in conferenza stampa della nostra Martina Zanchi?) gli abbiamo proposto un forum sullo stadio: niente. Ora gli abbiamo posto il tema delle risorse e di un progetto che deve essere adeguato alla storia e alle ambizioni della Lazio: niente. Escono notizie poco rassicuranti sul Flaminio: niente anche lì”.
“Poi si rischia per il secondo anno consecutio un non-mercato: ma alcuni fischiettano e fanno finta che la questione non esista. E nel frattempo si rincorrono le voci sulla Reggina: ma come, non si trovano risorse qua e si apre un’altra storia in Calabria?”.