Lazio, Capezzone: “Proposto confronto a Lotito, ma niente. Zero fondi poi investe in Calabria?”

19.06.2026 10:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Capezzone: “Proposto confronto a Lotito, ma niente. Zero fondi poi investe in Calabria?”

RASSEGNA STAMPA - Nell’editoriale del direttore de Il Tempo Daniele Capezzone per presentare la nuova iniziativa del quotidiano, “Laziale alza la voce”, viene svelato come anche il presidente della Lazio sia stato invitato a partecipare alla discussione, senza però ottenere nessuna risposta da Lotito: “Non ce ne voglia il presidente Lotito, a cui abbiamo pubblicamente e privatamente confermato (invano, però) la nostra disponibilità a confrontarci con lui”. 

Da mesi (ricordate la domanda in conferenza stampa della nostra Martina Zanchi?) gli abbiamo proposto un forum sullo stadio: niente. Ora gli abbiamo posto il tema delle risorse e di un progetto che deve essere adeguato alla storia e alle ambizioni della Lazio: niente. Escono notizie poco rassicuranti sul Flaminio: niente anche lì”. 

Poi si rischia per il secondo anno consecutio un non-mercato: ma alcuni fischiettano e fanno finta che la questione non esista. E nel frattempo si rincorrono le voci sulla Reggina: ma come, non si trovano risorse qua e si apre un’altra storia in Calabria?”.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.