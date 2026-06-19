Lazio, corsia preferenziale per Asp Jensen? La carta che può aiutare Fabiani
19.06.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - La ricerca del trequartista da parte della Lazio potrebbe essere agevolata qualora i biancocelesti dovessero orientarsi sul primo nome della lista di Fabiani, secondo quanto riportato dal Messaggero.
Il quotidiano, infatti, spiega per arrivare a quello che è il primo nome per Fabiani, il classe 2006 Asp Jensen, calciatore del Bayern Monaco, la Lazio potrebbe sfruttare una sorta di corsia preferenziale nella trattativa con gli agenti.
I procurati di Asp Jensen sono infatti gli stessi di Isaksen e Provstgaard, con quest’ultimo reduce anche dal recente rinnovo di contratto. I buoni rapporti con la Lazio potrebbero quindi agevolare una trattativa per la quale i colloqui sono già iniziati da tempo.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.