Lazio, corsia preferenziale per Asp Jensen? La carta che può aiutare Fabiani

19.06.2026 11:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, corsia preferenziale per Asp Jensen? La carta che può aiutare Fabiani

RASSEGNA STAMPA - La ricerca del trequartista da parte della Lazio potrebbe essere agevolata qualora i biancocelesti dovessero orientarsi sul primo nome della lista di Fabiani, secondo quanto riportato dal Messaggero.

Il quotidiano, infatti, spiega per arrivare a quello che è il primo nome per Fabiani, il classe 2006 Asp Jensen, calciatore del Bayern Monaco, la Lazio potrebbe sfruttare una sorta di corsia preferenziale nella trattativa con gli agenti.

I procurati di Asp Jensen sono infatti gli stessi di Isaksen e Provstgaard, con quest’ultimo reduce anche dal recente rinnovo di contratto. I buoni rapporti con la Lazio potrebbero quindi agevolare una trattativa per la quale i colloqui sono già iniziati da tempo.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.