Ex Lazio | Baroni lascia il Torino: ufficiale la risoluzione del contratto
19.06.2026 12:05 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico De Luca 2026
Marco Baroni non è più l'allenatore del Torino. Il club granata ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con l'ex tecnico della Lazio, che dovrebbe ora scendere in Serie B per guidare il Verona. Di seguito il comunicato:
"Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Marco Baroni. La Società augura il meglio a Baroni nel proseguimento della sua carriera".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.