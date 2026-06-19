NEWS | Hakimi a processo per stupro: respinto il ricorso
19.06.2026 12:25 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Alla vigilia della gara contro la Scozia è bufera in casa Marocco. Dalla Francia è infatti arrivata la notizia che il capitano della nazionale marocchina Achraf Hakimi sarà processato per stupro. La camera dell’istruzione della corte d’appello di Versailles ha confermato il rinvio a giudizio per il giocatore. I fatti risalgono al gennaio del 2023... <<< HAKIMI A PROCESSO PER STUPRO >>>
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