Lotito - Reggina, firma in arrivo: svelato il budget per il rilancio
RASSEGNA STAMPA - Mancano solo le ultime formalità, ma Lotito è ormai a un passo dal diventare il nuovo proprietario della Reggina. Oggi il patron biancoceleste incontrerà a Roma il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, altro passaggio convenzionale in un'operazione del genere, ed entro il weekend dovrebbe arrivare la chiusura definitiva dell'affare.
Una volta completato l'iter, sarà lo stesso Lotito a svelare l'organigramma della società amaranto. Secondo il Corriere dello Sport, il figlio Enrico sarebbe un forte candidato a un ruolo di spicco, proprio come nella Salernitana. Per il ruolo di direttore generale balla il nome di Andrea Gianni, ora alla Lucchese, mentre come direttore sportivo Antonello Lineri, diesse del Siracusa, attendeva una chiamata che non è arrivata.
Lotito vuole riportare la Reggina in Serie C al primo tentativo. Oltre ai 1,5-2 milioni per acquisire la società, servirà investire almeno 2,5-3 milioni per costruire una squadra in grado di lottare per la promozione. In caso di ritorno tra i professionisti, il presidente avrebbe poi un anno di tempo per cedere il club, fino all'inizio della stagione 2028-29. A partire dal 2028, infatti, dalla Serie C in su non sarà più possibile la multiproprietà.