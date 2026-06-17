Milan, l'Eintracht chiude la porta: no a Krosche e Hardung
17.06.2026 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Niente da fare per il Milan. Krosche e Hardung non approderanno in rossonero. L’Eintracht ha infatti deciso di non liberare i due componenti dell’attuale dirigenza del club neanche a fronte del pagamento di un indennizzo.
Una presa di posizione netta che ha portato il club a puntare i piedi: all’Eintracht non è andato giù che i rossoneri abbiano trovato prima l’accordo con i due dirigenti e poi si siano seduti a trattare con la società.
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