Calciomercato Lazio | Gila sempre più vicino al Napoli: si studiano le contropartite
RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Mario Gila è sempre più lontano dalla Lazio. Oggi il suo agente, Alejandro Camaño, incontrerà il club biancoceleste per ribadire una posizione ormai chiara: il difensore spagnolo non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e vuole essere ceduto già in questa sessione di mercato. Tra le società più interessate c'è il Napoli, che segue il centrale da tempo e ha incassato anche il gradimento di Massimiliano Allegri. Come scrive il Corriere dello Sport, Gila piace anche all'estero, con il Brighton particolarmente attento alla situazione, ma la sua priorità sembra essere proprio il trasferimento in azzurro.
Il vero nodo resta però la valutazione fatta dalla Lazio. Lotito continua a chiedere 30 milioni di euro per il cartellino del difensore, una cifra considerata molto elevata alla luce della situazione contrattuale del giocatore. Dal gennaio prossimo, infatti, Gila potrebbe accordarsi con un altro club in vista della scadenza del contratto. A pesare sulle richieste biancocelesti c'è anche l'accordo stipulato con il Real Madrid nel 2022: il club spagnolo conserva infatti il 50% sulla futura rivendita del giocatore. In caso di cessione a 30 milioni, alla Lazio ne resterebbero soltanto 15, motivo che spinge la società a non abbassare facilmente le proprie pretese.
Per trovare una soluzione, prende quota l'ipotesi di un'operazione che includa una contropartita tecnica. Tra i profili graditi a Gennaro Gattuso figurano Sam Beukema, Rafa Marin e Lorenzo Lucca. Una trattativa complessa, anche perché il Napoli considera tutti e tre elementi importanti per il proprio progetto tecnico. La sensazione è che il braccio di ferro sia appena iniziato. Gila vuole partire, il Napoli è pronto ad affondare il colpo, ma la Lazio non sembra intenzionata a fare sconti.