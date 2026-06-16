Lazio, Gravina punge Lotito: "Ha scelto il mio stesso allenatore..."
16.06.2026 22:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Al Circolo Canottieri Aniene di Roma, Gabriele Gravina ha preso parola a margine dell'evento di presentazione del nuovo libro di Ivan Zazzaroni. Durante il suo intervento, l'ex presidente FIGC ha anche riservato una frecciatina all'indirizzo del presidente della Lazio Claudio Lotito, che lo aveva criticato dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale. Queste le sue parole:
"Gravina non scende in campo, ma qualcuno ha detto che Gravina è quello che ha scelto l’allenatore. Questa persona poi ha scelto lo stesso allenatore (Lotito con Gattuso, ndr), ma sorvoliamo su questo".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.