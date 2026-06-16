Luca Ravenna confessa: "Quel bambino che ripete 'Lotito libera la Lazio'..."
La protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito sta facendo il giro del mondo, ma ce n'è una in particolare che ha colpito anche Luca Ravenna, di fede interista. In un video pubblicato dai canali social de La Repubblica, si vede il comico partecipare ad un'intervista e confessare cosa lo fa "davvero" ridere.
Come si vede dal video, viene fatto l'esempio del bambino diventato virale per dire "Lotito libera la Lazio" in tutte le lingue del mondo fino a che la società non verrà venduta. A quel punto, lo stesso Ravenna ammette: "Fa molto ridere. È un buon segno ridere di queste cose perché c'è proprio una costruzione fatta bene. Li ho visti anche io questi video, fa troppo ridere sto ragazzino di 12 anni, forse, che dice 'Oh, un altro giorno in cui dico Lotito vattene in tutte le lingue del mondo. Oggi swhaili' e dice questa cosa. È super carino. Secondo me ride anche Lotito quando li vede".