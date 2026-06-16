Lazio, il Como sblocca il mercato con 110 milioni. Ok anche Monza e Sassuolo
La Lazio rischia di rimanere l'unica squadra con il mercato a saldo zero. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, gli altri club con questo problema starebbero risolvendo la situazione immettendo denaro entro il 30 giugno. Non c'è una scadenza, si può fare anche più avanti fino alla chiusura della sessione estiva. Ma, ovviamente, prima si fa e meglio è.
Tra le varie società, il Como ha messo 110 milioni di euro (ne doveva 'solo' 90) e ha risolto la questione. Anche Monza e Sassuolo hanno ripianato la soglia e portanno operare liberamente. Resta quindi la Lazio, in attesa di una decisione da parte di Lotito. Ballano circa venti milioni: il presidente può fare un aumento di capitale o guadagnarli dalle cessioni per non avere vincoli quest'estate.