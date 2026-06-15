Calciomercato Lazio | Gila, incontro tra l'agente e il Napoli: le ultime
15.06.2026 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Il Napoli non molla Gila. È l'obiettivo numero uno degli azzurri che continuano a pressare la Lazio, nonostante il veto posto da Lotito per la promessa fatta a Gattuso. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il club vorrebbe stringere per lo spagnolo, tanto che c'è stato un incontro a Milano tra il direttore sportivo Giovanni Manna e Alejandro Camaño, agente del calciatore.
L'obiettivo della società di De Laurentiis è di trovare subito l'intesa economica sull'ingaggio, così da avviare successivamente la trattativa con il club di Formello. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio non avrebbe ricevuto ancora alcuna proposta per il trasferimento di Gila, che viene valutato almeno 25 milioni di euro.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.