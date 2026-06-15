Lazio, Zaccagni anticipa la preparazione: al lavoro anche in vacanza - FOTO
Ancora qualche settimana di vacanza per la Lazio, prima di ritrovarsi a Formello per iniziare la preparazione e soprattutto per le presentazioni ufficiali con Gattuso. Zaccagni ha deciso di anticipare un po' i tempi e di riprendere l'allenamento per arrivare quanto più in forma e pronto possibile al ritiro che si volgerà nel quartier generale biancoceleste dal 13 al 25 luglio, subito dopo le consuete visite mediche di rito.
Il capitano è alle Maldive con la famiglia, ma nonostante le ferie - come testimonia la sua ultima storia su Instagram - ha deciso di ritagliarsi un momento per la palestra. Vuole farsi trovare al meglio al rientro e mettersi alle spalle una stagione in cui gli infortuni e i problemi fisici non gli hanno dato tregua.
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