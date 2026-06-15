Lazio, Petrucci (Sky): "Cancellieri potrebbe essere la prima cessione". E su Rovella...

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Matteo Petrucci, nel corso della mattinata, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale facendo un punto sul mercato della Lazio e su alcuni temi caldi del momento in casa biancoceleste. Queste le considerazioni: “Io non sono così convinto che la Lazio, visto che si parla di poco meno di 20 milioni, possa fare questo tipo di scelta. Sarà importante capire che tesoretto avrà verso fine mercato per poi ripianare questo disavanzo. Se c’è il rischio di perdere un big come Rovella? Non lo escluso per il semplice motivo che giocatori che hanno una valutazione che superato i 10/15 milioni la Lazio non ne ha tantissimi. Da quelli che sono i primi rumors di mercato non sembrano esserci all’orizzonte grosse offerte o club che monitorano Rovella. Io a questo punto controllerei la situazione di Mandas, non perché la Lazio lo voglia cedere ma perché ha una valutazione alta. Il Bournemouth non verserà nelle casse della Lazio quei 18 milioni. Per Gattuso la scelta è fatta: sarà lui il titolare il prossimo anno, vediamo se poi la Lazio resisterà eventualmente a qualche offerta”.

“Cancellieri in Grecia? C’è una trattativa, è il club che più lo vuole e forse potrebbe essere la prima cessione. Credo si parli di una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Romagnoli? Andato ufficialmente no, ma diamolo per fatto. Fin quando non arriva il comunicato bisogna tenersi in allerta, ma è andato perché la Lazio e l’Al-Sadd l’accordo lo hanno trovato manca solo qualcosa tra il giocatore e il club. Credo siano questi i giorni dell’ufficialità. Lazzari - Monza? È una pista che sta in piedi. Monza e Sassuolo come la Lazio sono gli altri club che possono fare mercato a saldo zero. È una trattativa che va avanti, il Monza ha la necessità di cedere prima di acquistare”.

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