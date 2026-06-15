Lazio, Zauri pazzo di Klose: "Una macchina da guerra! Una volta..."
15.06.2026 14:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico Gaetano
Luciano Zauri, ex terzino della Lazio, è intervenuto durante il podcast 'Doppio Passo' per raccontare alcuni aneddoti delle sue avventure in biancocelest. Tra questi anche il suo rapporto con Klose e un aneddoto su una sua ospitata in Abruzzo.
"Il mio compagno allo spogliatoio era Klose. Una macchina da guerra, finiva l'allenamento e diceva: 'ma come è già finito?'. Si allenava sempre anche a casa. Non fai tutti quei Mondiali a caso. Era un giocatore diverso. Una volta l'ho invitato in Abruzzo e ha portato una cosa della Nike per tutti. Parliamo di una persona d'oro".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.