Lazio, Lotito fa all-in: si cercano aiuti e investitori per il Flaminio
13.06.2026 10:15 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - In un clima di caos e di crescente contestazione, Claudio Lotito sceglie di fare all-in sul progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il patron biancoceleste ha organizzato e continuerà a organizzare incontri e riunioni per cercare aiuti e investitori importanti per costruire e sostenere l'impianto. L'iter è ancora lungo, la Lazio e i laziali sperano di riuscire a ri-ottenere la propria casa, ma chissà quanto ci sarà da aspettare.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.