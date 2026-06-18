Lazio, Sala: "L'unica nota lieta è la tifoseria: compatta nelle sue decisioni"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Cristiano Sala ha detto la sua sulla situazione della Lazio soprattutto per quanto riguarda il mercato che sarà, ancora, a saldo zero.
“Il dolore sportivo che stiamo vivendo è appena iniziato visto che è cominciato ora il calciomercato. Questo praticamente è il mercato della Lazio di gennaio prolungato, si cerca di risparmiare per arrivare bene alla prossima sessione".
"Regredire. Mi è venuto spontaneo questo termine, ascoltando le parole “ringiovanire” e “tagliare”. Mi sembra il percorso di una squadra che scende. Anche perché le altre si stanno attrezzando. L’unica nota positiva è legata alla tifoseria, che procede compatta. Sarà difficile avare magari giovani tifosi, ma vedo un gruppo unito e questo mi fa essere leggermente più ottimista”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.