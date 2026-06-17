Calciomercato Lazio | Il Napoli blinda Beukema: non è sul mercato
17.06.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Sam Beukema resterà un giocatore del Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore vuole mettersi a disposizione del nuovo allenatore azzurro Massimiliano Allegri e non è tra i cedibili del club. Le parti sono d'accordo sulla permanenza. L'olandese, quindi, non verrà inserito in nessuno scambio, a differenza di quanto si era paventato nei giorni scorsi.
Una delle possibilità, infatti, era un'asse tra il Napoli e la Lazio per Gila. E l'ex centrale del Bologna sarebbe rientrato nei discorsi come pedina di scambio, visto che a Formello è molto apprezzato. Ma da Castel Volturno escludono la sua partenza: Beukema andrà in ritiro e si metterà a disposizione di Allegri.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.