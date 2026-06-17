Lotito - Reggina, closing entro 72 ore: i dettagli della trattativa

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito è ormai a un passo dall'acquisto della Reggina: il closing potrebbe arrivare entro le prossime 48-72 ore. Sono già iniziate le procedure finali per il passaggio di proprietà, che potrebbe essere formalizzato a Roma. In questo contesto si inserisce anche la visita nella Capitale del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, figura che ha seguito da vicino l'intera vicenda.

L'operazione sembra ormai indirizzata verso la conclusione. A farne le spese è stato l'imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, proprietario del Napoli Basket e del Campobasso, che ha deciso di ritirarsi dalla corsa dopo aver soddisfatto tutte le richieste economiche avanzate dalla controparte.

Fin dall'inizio, il presidente della Lazio è rimasto defilato, soprattutto nelle ultime settimane, mentre il club biancoceleste affrontava il difficile momento legato ai vincoli economici e al mercato bloccato. Una situazione che ha inevitabilmente alimentato il malumore della tifoseria laziale, chiamata ad assistere al possibile acquisto di una nuova società da parte del proprio presidente dopo l'esperienza con la Salernitana.

Molti dettagli del progetto restano ancora da chiarire e verranno probabilmente svelati dopo il closing. Come fa sapere il Corriere dello Sport, non è ancora definito se Lotito sarà direttamente presidente della Reggina o soltanto proprietario, né se nell'operazione saranno coinvolti eventuali soci. L'investimento per rilevare il club dovrebbe aggirarsi tra 1,8 e 2 milioni di euro.