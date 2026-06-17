La Lazio anticipa il blocco e blinda Provstgaard: rinnovo fino al 2031

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RASSEGNA STAMPA - Il mercato a saldo zero non ha impedito alla Lazio di blindare Oliver Provstgaard. Il club biancoceleste ha infatti definito il rinnovo del difensore danese prima che entrassero in vigore le limitazioni legate all'indice del costo del lavoro allargato, mettendo così al sicuro uno dei profili considerati più promettenti del reparto arretrato. Come riporta il Corriere dello Sport, le nuove restrizioni consentiranno infatti alla Lazio di ritoccare economicamente soltanto i contratti in scadenza nel 2027. Tra questi figurano Cancellieri, Pellegrini, Cataldi, Provedel, Lazzari, Patric e Gigot. Per tutti gli altri non sarà possibile procedere con aumenti di stipendio.

Arrivato dal Vejle nel gennaio 2025, Provstgaard ha firmato un nuovo accordo fino al 2031, prolungando di due anni la precedente scadenza e ottenendo un significativo adeguamento dell'ingaggio, che salirà a circa un milione di euro a stagione. Una mossa studiata nei tempi dalla dirigenza per evitare di trovarsi in futuro nella stessa situazione vissuta con altri casi delicati come quelli di Romagnoli e Gila.

La fiducia riposta nel centrale classe 2003 è legata anche al suo percorso di crescita. Nell'ultima stagione è stato il primo cambio al centro della difesa, sfruttando le assenze dei titolari e collezionando 13 presenze dal primo minuto tra Serie A e Coppa Italia. Prestazioni che gli hanno aperto anche le porte della nazionale maggiore danese.

Con la probabile cessione di Romagnoli all'Al-Sadd, rinviata soltanto di qualche mese rispetto all'inverno scorso, il suo ruolo potrebbe diventare ancora più centrale nel progetto tecnico. A luglio si presenterà agli ordini di Gennaro Gattuso con ambizioni diverse: non più soltanto una promessa, ma una candidatura concreta per un posto da titolare nella Lazio del futuro.