Calciomercato Lazio | Diogo Leite trova squadra? Contatti con il Porto
19.08.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Diogo Leite può tornare in Portogallo. Rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino, dove giocava in coppia con Doekhi, il centrale sembra aver trovato una nuova squadra. Come riportato da Nicolò Schira, il classe '99 sarebbe stato contattato dal Porto per firmare a zero. Nei mesi scorsi, a partire da gennaio, era stato avvicinato anche alla Lazio, che poi ha preso altre strade per la difesa, tra cui proprio il suo ex compagno di reparto Doekhi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.