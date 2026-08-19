Atalanta, Sarri: "Romagnoli? Indelicato parlare di tesserati per altre squadre. La certezza che ho..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Alessio Romagnoli resta in uscita dalla Lazio, e tra le varie pretendenti rimane sicuramente l'Atalanta di Maurizio Sarri. L'ex tecnico biancoceleste, nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate a SkySport, si espresso anche in merito all'eventuale approdo del difensore a Bergamo e sulla domanda che gli chiedeva se avesse piacere a tornare ad allenarlo ha risposto così: "Mi sembrerebbe molto indelicato parlare di giocatori tesserati per altre squadre. La certezza che ho è che a fianco a me ho Giuntoli, uno dei direttori più preparati del panorama e mi sento sereno".