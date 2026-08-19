Calciomercato Lazio | Bamba Dieng arriva a Roma: fissate le visite mediche

AGGIORNAMENTO ORE 16:55 - Si avvicina l'ingaggio di Bamba Dieng per la Lazio. Come riportato da Matteo Moretto, il centravanti sosterrà domani (nella giornata di giovedì 20 agosto) le visite mediche con il club biancoceleste. Il classe 2000 farà dei controlli approfonditi al ginocchio visti i suo recenti problemi fisici.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio lavora all'attaccante. È una delle due richieste di Gattuso, oltre a un nuovo difensore centrale. Vista la distanza per arrivare a Icardi, la società biancoceleste sta guardando altrove. Insieme a Pinamonti del Sassuolo, per cui l'operazione è tutt'altro che semplice, un altro dei nomi in lista è quello di Bamba Dieng. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe avviato i contatti con il centravanti classe 2000, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Lorient. Al momento il senegalese pare essere balzato in pole per il reparto offensivo.