NEWS | "Per il calcio ho perso la donna più bella del pianeta", lo sfogo di Guardiola
19.08.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sono tantissimi i retroscena raccontati da Pep Guardiola nella docuserie “Beautiful Obsession” che racconta le ultime stagioni dell’allenatore sulla panchina del Manchester City e che da oggi è disponibile in Gran Bretagna e in Irlanda su Prime Video. Tra i passaggi più interessanti c’è senza dubbio il racconto del dolore della separazione dalla moglie Cristina Serra... <<< GUARDIOLA >>>
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