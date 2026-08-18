Lazio, Canovi duro: "Icardi? Non lo prenderei neanche se lo regalassero"

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Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com Dario Canovi ha detto la sua su Mauro Icardi e sulla possibilità che la Lazio possa regalare a Gattuso il rinforzo in attacco di cui ha bisogno portando l’attaccante nella Capitale.

"Icardi non lo prenderei neanche se me lo regalassero. Ha smesso di giocare cinque anni fa, a questo punto molto meglio Pinamonti. Non sarà un fenomeno, ma quantomeno ha voglia di giocare. Icardi cosa verrebbe a dimostrare?”, queste le sue parole.

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