Calciomercato Lazio | Icardi e non solo: gli altri nomi per l'attacco

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non c'è solo Icardi nella lista della Lazio. L'argentino è sicuramente l'obiettivo principale per l'attacco, ma non l'unico. Che se poi non dovesse arrivare, allora la società sarebbe costretta a ripiegare su un altro nome. Come riportato da Il Messaggero, un'idea è sempre quella di Pinamonti del Sassuolo, che "ha chiesto la cessione" come dichiarato dal tecnico Aquilani.

C'è già stato un incontro tra l'agente Riso e i biancocelesti, il club neroverde avrebbe aperto ad abbassare le pretese per il centravanti. Dalla Francia è spuntato il profilo di Elye Wahi dell'Eintracht Francoforte, che però vuole tornare al Nizza e ha già rifiutato la richiesta dell'Hull City (che voleva anche Pinamonti). Dall'Inghilterra si parla di una proposta della Lazio per Lorenz Hutchinson del Leicester City, classe 2008. Ma Gattuso chiede un attaccante di più affidabilità, non un altro giovane.