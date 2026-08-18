Cagliari, Trepy: nuovo bollettino medico dall'ospedale

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L’ospedale di Sassari ha diramato un nuovo bollettino medico sulle condizioni del calciatore del Cagliari Yael Trepy che, dal 16 agosto, è ricoverato in terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare in piscina.

Stando a quanto riportato dal bollettino medico il calciatore è ancora sottoposto a sedazione farmacologica a causa dell’eccessivo liquido presente nei polmoni. Sta rispondendo alla terapia antibiotica e le sue condizioni sono in leggero miglioramento anche se la prognosi rimane riservata.

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