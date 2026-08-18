Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Interesse per Begraoui dell'Estoril"

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome per l'attacco che arriva direttamente dalla Francia. Come riportato da Santi Aouna di FootMercato su X, infatti, la Lazio sarebbe interessata a Yanis Begraoui, centravanti marocchino dell'Estoril. Classe 2001, nell'ultima stagione in Portogallo ha segnato 20 gol in campionato in 34 partite (con due assist). E ha subito iniziato alla grande la nuova annata, con una rete alla prima giornata contro il Famalicao.

Per lasciarlo partire, però, il suo club chiede una cifra vicina ai 12 milioni di euro. In questo momento per la Lazio sono decisamente troppi, a meno che non si trovi una formula (in prestito) per spalmare il costo del cartellino. Nella lista della società biancoceleste restano sempre i nomi di Icardi e Pinamonti, i nomi principali per il reparto offensivo.