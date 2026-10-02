Lazio, Marusic e Cancellieri prossimi al rientro: il programma

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RASSEGNA STAMPA - Una sosta lunghissima che alla Lazio non è stata poi così tanto d’aiuto. Gattuso sperava che l’infermeria si svuotasse il prima possibile, ma non è stato così. Cataldi e Rovella sono i due casi che hanno generato più apprensione, ancora non si sono rivisti in gruppo. Insieme a loro, ai box, ci sono anche Marusic e Cancellieri.

Da programma, si legge sul Corriere dello Sport, il terzino e l’attaccante dovrebbero essere prossimi al ritorno in gruppo. Dopo di loro, dovrebbe toccare al centrocampista ex Juve. La prossima sarà la settimana di preparazione in vista della ripresa del campionato che vedrà la Lazio impegnata all’Olimpico contro il Monza. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre alle 15:00.

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