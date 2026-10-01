Accordo in scadenza con Mizuno: sarà Adidas il nuovo sponsor della Lazio?

Dopo cinque anni di collaborazione scadrà al termine della stagione 2026/27 l’accordo di sponsorizzazione che ha legato la Lazio e Mizuno. L’azienda giapponese è stata sponsor tecnico del club biancoceleste nell’ultimo quinquennio, garantendo alle casse della Lazio circa 5 milioni di euro l’anno. Con l’avvicinarsi della scadenza aumentano i rumors sul possibile nuovo sponsor tecnico dei biancocelesti e, in tal senso, spunta anche il nome di un colosso come Adidas.

Il tutto nasce dalla notizia svelata dal portale footyheadlines.com riguardo un accordo a lungo termine con un club italiano e la multinazionale tedesca. Al momento sono quattro i club italiani che vestono Adidas: dalla Juventus alla Roma passando per Lecce e Como. Proprio l’accordo con la squadra di Fabregas scadrà però al termine della stagione, con i lariani che produrranno in autonomia i propri kit. La multinazionale tedesca però stando alle ultime informazioni sarebbe vicinissima ad annunciare nel 2027 un importante accordo di sponsorizzazione con un altro club italiano. E se fosse la Lazio?

Non esistono allo stato attuale conferme di alcun tipo, ma l’accordo tra Adidas e il club italiano in questione sarà svelato nel 2027 e andrà a sostituire un altro accordo in scadenza. Il contratto tra Lazio e Mizuno si esaurirà proprio al termine della stagione, avvalorando la possibilità che sia proprio la squadra biancoceleste quella finita in orbita Adidas. Non mancano però altri club candidati: l’accordo tra Milan e Puma scadrà nel 2028 e non manca la possibilità che l’annuncio riguardi proprio un ritorno di Adidas sulle maglie rossonere a partire dalla stagione 28/29. Tra le candidate anche il Napoli, il cui accordo con EA7 prosegue ormai dal 2021 con rinnovo però annuale. Poche certezze, appunto. Ma la Lazio rimane una delle possibili candidate a vestire Adidas dalla prossima stagione per quello che sarebbe un ritorno dopo il biennio 1980-1982.