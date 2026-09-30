Lazio, nuovo problema per Cataldi: verrà valutato giorno per giorno
30.09.2026 20:30 di Simone Locusta
Continua il calvario di Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste ancora non ha esordito in gare ufficiali sotto la guida di Gennaro Gattuso e ancora non potrà farlo per diverso tempo. Come riportato dalla Lazio, Cataldi ha riportato un problema al quadricipite e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.