Lazio, Floriani ancora titolare: Gattuso studia l’alternanza con Marusic

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RASSEGNA STAMPA - Un’altra da titolare per Romano Floriani Mussolini. Il terzino partirà dal primo minuto anche nella gara tra Lazio e Monza, soprattutto considerando l’incertezza sulla convocazione di Marusic in vista della ripresa del campionato. Il montenegrino potrebbe tornare direttamente con la Juventus, ma Gattuso non ha fretta.

L’allenatore della Lazio crede molto nella crescita di Floriani Mussolini e si è imposto per bloccare la sua cessioni all’Empoli. Ora è pronto a dargli spazio, senza dare troppo peso all’errore contro il Venezia che ha portato al rigore: fa parte di un inciampo di gioventù che Gattuso aveva già ampiamente messo in conto.

Al rientro di Marusic, però, Floriani Mussolini non tornerà ad accomodarsi in panchina. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, l’idea di Gattuso è quella di dare vita a un’alternanza costante sulla fascia destra, magari dirottando a volte il montenegrino sulla sinistra al posto di Tavares, viste le poche garanzie date finora da Pedraza e l’assenza dalla lista di Pellegrini.