Lazio, quando torna Marusic? Le ultime sui tempi di recupero
30.09.2026 11:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - La prima giornata contro il Bologna ha tolto alla Lazio oltre a Dele-Bashiru anche Adam Marusic. Il montenegrino è out per uno stiramento, più pesante rispetto a quello del centrocampista nigeriano.
Se Dele-Bashiru è allora a un passo dal rientro, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport può volerci qualche giorno in più per Marusic. Che, però, potrebbe ugualmente ottenere la convocazione per la gara contro il Monza.
Il verdetto per Marusic arriverà dai prossimi giorni di allenamento: se il montenegrino riuscirà a reggere i carichi con il gruppo farà parte della Lazio che sfiderà il Monza, anche se dalla panchina. In caso contrario il rientro sarà rimandato al match con la Juventus.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.