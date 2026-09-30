NEWS | Di Battista: "Ho un tumore al cervello, farò le cure sperando che funzionino"

Alessandro Di Battista è tornato in tv per la prima volta dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. In videocollegamento a Di Martedì, su La7, Di Battista ha raccontato i dettagli di quello che gli è accaduto. “Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato... <<< DI BATTISTA >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini